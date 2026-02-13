Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris

A polícia francesa atirou nesta sexta-feira (13) contra um homem que empunhava uma faca sob o Arco do Triunfo, depois que ele ameaçou gendarmes no famoso monumento parisiense, informou uma fonte policial à AFP.

O suspeito, que ameaçou os gendarmes presentes no local para a cerimônia de reacendimento da chama na tumba do soldado desconhecido, foi hospitalizado após receber vários disparos, acrescentou a fonte.