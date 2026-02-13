Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia atira contra homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris

Autor AFP
Tipo Notícia

A polícia francesa atirou nesta sexta-feira (13) contra um homem que empunhava uma faca sob o Arco do Triunfo, depois que ele ameaçou gendarmes no famoso monumento parisiense, informou uma fonte policial à AFP.

O suspeito, que ameaçou os gendarmes presentes no local para a cerimônia de reacendimento da chama na tumba do soldado desconhecido, foi hospitalizado após receber vários disparos, acrescentou a fonte.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que assumiu o caso e abriu uma investigação.

O homem, morador de um subúrbio ao norte de Paris, estava no radar das autoridades, afirmou uma fonte próxima ao caso que pediu para manter o anonimato.

Segundo a gendarmaria, o agressor feriu levemente com a faca um dos oficiais que faziam parte da guarda de honra antes de outro gendarme abrir fogo contra ele.

