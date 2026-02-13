Peru discutirá destituição de presidente interino na 3ª feira

O Congresso de Peru debaterá na terça-feira (17) uma moção de censura e destituição do presidente interino José Jerí, sobre quem pesam duas investigações da Procuradoria-Geral por "tráfico de influência". Jerí, de 39 anos, assumiu o poder em 10 outubro, depois que a presidente Dina Boluarte foi destituída pelo Congresso em um julgamento político, em meio a protestos maciços por uma onda de extorsão e assassinatos jamais vista no país.

Jerí enfrenta até sete pedidos de censura impulsionados pela oposição de esquerda minoritária e por um bloco de partidos de direita que buscam removê-lo por "má conduta funcional e falta de idoneidade" para exercer o cargo.

"Determinei a convocação de uma sessão plenária extraordinária para discutir a censura ao presidente José Jerí na terça-feira, dia 17", disse o presidente transitório do Congresso, Fernando Rospigliosi. Para convocar o debate, os congressistas conseguiram nesta sexta as 78 assinaturas necessárias para a realização de uma sessão extraordinária, dado que estão em recesso até 1º de março. Jerí conclui seu mandato em 28 de julho, quando deve entregar o cargo ao vencedor das eleições gerais de 12 de abril.

É necessária uma maioria simples para censurar Jerí, que foi designado em outubro como mandatário interino por ocupar a presidência do Congresso, como determina a Constituição peruana. Se for destituído, "um novo presidente do Congresso será eleito imediatamente, que se torna automaticamente o presidente da República", explicou Rospigliosi. No principal pedido de censura impulsionado pela bancada do partido conservador Renovação Popular, os parlamentares exigem que "Jerí compareça ao Congresso e ofereça as explicações necessárias diante dos sérios questionamentos sobre sua conduta no exercício do cargo".

O mandatário possui imunidade durante o mandato e só pode enfrentar um eventual processo penal depois de julho, quando deixar o poder. - Duas investigações - As críticas contra Jerí surgiram depois que a Procuradoria-Geral abriu, em janeiro, uma investigação preliminar pelo suposto crime de "tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses", após a revelação de uma reunião encoberta com um empresário chinês que tem negócios com o governo.

À época, Jerí disse que "não renunciaria" e garantiu que não cometeu nenhuma ilegalidade em seu encontro com o empresário, revelado por uma investigação jornalística. O líder do Renovação Popular Rafael López Aliaga, que lidera as pesquisas para as eleições de abril, pediu a renúncia de Jerí. "Não deve haver espaço para dúvidas nem negociatas. As evidências de corrupção, incompetência e trivialidades de Jerí são contundentes", apontou o congressista de esquerda Jaime Quito na rede social X sobre o debate.