Pelo menos 17 chefes de Estado participarão de cúpula mundial sobre IA na Índia

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos 17 chefes de Estado, entre eles de Brasil, França, Países Baixos e Espanha, estarão em Nova Délhi para participar da cúpula internacional sobre Inteligência Artificial (IA), que será inaugurada na quarta-feira, anunciou nesta sexta-feira (13) o Ministério das Relações Exteriores.

A cúpula, que abordará temas como a proteção da infância e o desenvolvimento sustentável, também contará com a presença de dirigentes de grandes empresas de tecnologia como Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI) e Jensen Huang (Nvidia).

A cúpula "reunirá líderes, responsáveis políticos, atores da inovação e especialistas de todo o mundo para estudar as orientações futuras da IA", indicou o ministério.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurará na quarta-feira o encontro, que será realizado durante dois dias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fará visitas de Estado à Índia e Coreia do Sul entre 17 e 24 de fevereiro, aproveitará a oportunidade para impulsionar parcerias comerciais e econômicas na região.

Esta será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento global de alto nível sobre IA.

Trata-se da quarta cúpula mundial anual dedicada aos riscos e às perspectivas futuras da inteligência artificial.

As edições anteriores foram realizadas em Paris, Seul e Bletchley, na Grã-Bretanha.

Entre os demais participantes estão os líderes do Butão, Croácia, Finlândia, Grécia, Maurício, Sérvia, Eslováquia, Sri Lanka e Suíça.

Delegações ministeriais de pelo menos 45 países e o secretário-geral da ONU, António Guterres, também participarão da cúpula, acrescentou o ministério.

