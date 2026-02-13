Ordem internacional baseada em regras já não existe como antes, diz chanceler da Alemanha

"Entramos em nova fase de conflito aberto e de guerras que está mudando nosso mundo", disse nesta sexta-feira, 13, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na Conferência de Segurança de Munique, referindo-se ao período posterior ao início da invasão russa da Ucrânia. Segundo ele, a "ordem internacional baseada em regras já não existe como existia no passado", o que exige respostas mais coordenadas do Ocidente. Merz afirmou que os aliados "precisam conversar com mais urgência do que nunca" e avaliou que a liderança dos Estados Unidos é hoje "disputada e talvez desperdiçada". Ele alertou ainda que, no futuro, a China pode ser equivalente aos EUA em relação à capacidade militar e que commodities, tecnologia e cadeias de suprimento passaram a integrar um "perigoso jogo de soma zero" entre grandes potências.

Para o chanceler, o primeiro dever da Europa e da Alemanha é "reconhecer a nova realidade". Ele afirmou ser possível "proteger nossos interesses e valores se confiarmos em nossas próprias forças" e reconheceu que "entendemos que nossa liberdade está ameaçada. Precisamos estar prontos para mudança e sacrifício".