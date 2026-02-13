Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ordem internacional baseada em regras já não existe como antes, diz chanceler da Alemanha

"Entramos em nova fase de conflito aberto e de guerras que está mudando nosso mundo", disse nesta sexta-feira, 13, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na Conferência de Segurança de Munique, referindo-se ao período posterior ao início da invasão russa da Ucrânia. Segundo ele, a "ordem internacional baseada em regras já não existe como existia no passado", o que exige respostas mais coordenadas do Ocidente.

Merz afirmou que os aliados "precisam conversar com mais urgência do que nunca" e avaliou que a liderança dos Estados Unidos é hoje "disputada e talvez desperdiçada". Ele alertou ainda que, no futuro, a China pode ser equivalente aos EUA em relação à capacidade militar e que commodities, tecnologia e cadeias de suprimento passaram a integrar um "perigoso jogo de soma zero" entre grandes potências.

Para o chanceler, o primeiro dever da Europa e da Alemanha é "reconhecer a nova realidade". Ele afirmou ser possível "proteger nossos interesses e valores se confiarmos em nossas próprias forças" e reconheceu que "entendemos que nossa liberdade está ameaçada. Precisamos estar prontos para mudança e sacrifício".

Merz ressaltou não aceitar "apelos" para que a Europa descarte os EUA como parceiros e defendeu que a prioridade é "fortalecer a Europa" na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com investimentos "maciços em dissuasão crível" e reforço dos serviços de inteligência. "Não estamos abandonando a Otan. Estamos construindo um pilar europeu forte e autossustentável", disse, acrescentando que "fazer parte da Otan não é vantagem competitiva apenas para a Europa, mas também para os EUA".

O chanceler afirmou que iniciou conversas confidenciais com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre dissuasão nuclear europeia, dentro dos compromissos legais da Alemanha na aliança. Ele reconheceu que "abriu-se uma lacuna entre a Europa e os EUA" e defendeu: "vamos reconstruir juntos a confiança transatlântica. A Europa já está fazendo sua parte". "Queremos construir uma nova parceria transatlântica. Somos mais fortes juntos. Nem mesmo os EUA são poderosos o suficiente para agir sozinhos", concluiu.

Na área comercial, Merz declarou que o acordo Mercosul-UE "entrará em vigor provisoriamente. Esta é a decisão correta" e afirmou: "não acreditamos em tarifas ou em protecionismo, mas sim no livre mercado".

