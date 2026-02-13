Novo ataque dos EUA contra suposta embarcação do narcotráfico deixa 3 mortos

O Exército dos Estados Unidos informou, nesta sexta-feira (13), a morte de três supostos narcotraficantes em um ataque contra uma embarcação no Caribe, o que eleva o saldo da campanha antidrogas de Washington na região para pelo menos 133 mortos. Nesta sexta, "a Força Tarefa Conjunta Lança do Sul realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação [...] que transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Caribe e estava envolvida em operações de contrabando de drogas", indicou o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom) em uma publicação no X.

"Três narcoterroristas morreram durante a ação. Nenhuma força militar americana ficou ferida", detalhou o Southcom.

A administração do presidente Donald Trump lançou sua ofensiva antidrogas na região no início de setembro, ao insistir em que está em guerra com supostos "narcoterroristas" que operam na Venezuela. Mas a Casa Branca não apresentou provas definitivas de que as embarcações estavam envolvidas no tráfico de drogas, causando um forte debate sobre a legalidade das operações no Caribe e no Pacífico Oriental. O novo ataque acontece seis semanas depois que Washington depôs à força e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro, que havia denunciado que essas operações americanas buscavam uma mudança de governo na Venezuela.