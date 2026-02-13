MP do Peru investiga presidente José Jerí por tráfico de influências

O Ministério Público do Peru iniciou, nesta sexta-feira (13), uma investigação preliminar pelo suposto "crime de tráfico de influências agravado" contra o presidente interino José Jerí, que teria interferido na contratação irregular de nove mulheres em seu governo, informou à AFP o MP. A apuração é a segunda iniciada pelo MP contra o governante e ocorre enquanto o Congresso recolhe assinaturas para debater uma moção de destituição por "conduta funcional imprópria e falta de idoneidade" para exercer o cargo.

"A Procuradoria-Geral da Nação iniciou investigação preliminar contra o presidente José Jerí pelo suposto crime de tráfico de influências agravado, em prejuízo do Estado peruano", indicaram à AFP fontes do Ministério Público.

O presidente peruano, que até o momento não se manifestou sobre esta investigação, será interrogado pelo procurador-geral Tomás Gálvez "em 2 de março às 14h30", segundo o documento do caso divulgado pela imprensa peruana, ao qual a AFP teve acesso. A investigação tem como objetivo determinar "se o mandatário exerceu influências indevidas nessas nomeações". As contratações foram realizadas entre outubro e janeiro, segundo o MP. O caso veio à tona depois que o programa jornalístico de televisão Cuarto Poder informou que cinco jovens foram contratadas no gabinete presidencial e no Ministério do Meio Ambiente após visitarem Jerí entre outubro e novembro.