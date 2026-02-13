Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercedes domina último dia de testes oficiais da F1 no Bahrein

Mercedes domina último dia de testes oficiais da F1 no Bahrein

A Mercedes e seus dois pilotos, o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli, deram as voltas mais rápidas do último dia da primeira sessão de testes oficiais da temporada 2026 da Fórmula 1, nesta sexta-feira (13), no Bahrein.

O pequeno reino do Golfo recebe, em duas sessões - a próxima de 18 a 20 de fevereiro - os testes oficiais abertos às 11 equipes, antes do início da temporada em março, cujo regulamento técnico para motores, chassis e aerodinâmica foi completamente alterado.

Após um início difícil para a Mercedes, especialmente devido a uma controvérsia sobre a taxa de compressão de seu motor, que também equipa McLaren, Williams e Alpine, Antonelli foi o mais rápido, fechando sua melhor volta no circuito de Sakhir em 1m33s669.

O jovem italiano superou Russell por 249 milésimos.

A Ferrari do heptacampeão Lewis Hamilton e a McLaren do australiano Oscar Piastri registraram o terceiro e o quarto melhores tempos, 540 e 880 milésimos atrás do líder, respectivamente.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial, não foram à pista nesta sexta-feira, apesar de terem marcado os melhores tempos no dia anterior.

