Mbappé está em condições de jogar contra Real Sociedad, afirma Arbeloa

O atacante francês Kylian Mbappé, que não participou do treino coletivo de quinta-feira do Real Madrid, está disponível para enfrentar a Real Sociedad no sábado, declarou o técnico da equipe merengue, Álvaro Arbeloa, nesta sexta-feira (13). "Kylian está bem, treinou com o grupo e está disponível para jogar amanhã", declarou Arbeloa em entrevista coletiva.

Artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, Mbappé estava com dores no joelho esquerdo, segundo a imprensa espanhola.