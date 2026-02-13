Marcelo Moreno desiste da aposentadoria para levar Bolívia à Copa do Mundo

O atacante Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção da Bolívia, voltará aos gramados mais de dois anos após sua aposentadoria com uma dupla missão: defender o Oriente Petrolero e disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026 em março. "O 'Flecheiro' está voltando para casa, a cidade e os torcedores estão esperando por ele", anunciou o clube boliviano, pelo qual Moreno estreou como profissional aos 15 anos.

"Minha primeira emoção como jogador profissional, meu primeiro grito de gol na carreira, foi no Oriente Petrolero. E o último vai ser na minha casa, no clube que eu amo", escreveu o atacante de 38 anos em sua conta no Instagram.