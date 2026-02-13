Macron: Europa precisará de regras de coexistência com Rússia agressiva após guerra com Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 13, que, se a guerra na Ucrânia terminar, a Europa precisará estabelecer "regras de coexistência" com a Rússia. Segundo ele, mesmo com um eventual acordo, o continente "ainda terá de lidar com uma Rússia agressiva". Na Conferência de Segurança de Munique, Macron disse acreditar que o fim do conflito pode estar se aproximando e declarou apoio aos esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alcançar um acordo "justo e duradouro".

Ressaltou, porém, que Moscou continua atacando infraestruturas civis e energéticas ucranianas e que a resposta "não pode ser ceder às exigências da Rússia", mas sim ampliar a pressão, especialmente sobre a chamada "frota-sombra" de petróleo, que, segundo ele, sustenta financeiramente a guerra.

O presidente francês classificou a Ucrânia como o principal desafio atual da Europa e afirmou que não haverá paz sem a participação dos europeus nas negociações. "Os europeus precisam concordar com qualquer acordo possível", disse, acrescentando que o bloco será essencial para oferecer garantias de segurança no pós-guerra. Ele informou ainda ter decidido estabelecer um canal direto de comunicação com Moscou, em coordenação com parceiros europeus e americanos e em "total transparência" com os ucranianos. Macron argumentou que a Rússia está isolada economicamente e cada vez mais dependente da China, e que a Europa precisa agir a partir de uma posição de força. Nesse contexto, propôs lançar consultas entre parceiros para discutir uma visão estratégica de longo prazo e reforçou que o continente deve se tornar uma potência geopolítica.