Macron alerta para interferência externa em eleições europeias e critica 'algoritmos chineses'

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou nesta sexta-feira, 13, para o risco de interferência estrangeira em eleições europeias e defendeu regras mais rígidas para plataformas digitais como forma de proteger a soberania democrática do continente. Durante discurso na Conferência de Segurança de Munique, Macron afirmou que, com importantes eleições previstas em países europeus, defender a soberania também envolve garantir "a integridade do debate público e dos processos democráticos". Segundo ele, as democracias estão "claramente sob pressão" diante de manipulação informacional e interferência externa amplificadas por redes sociais.

O presidente francês criticou a ideia de que a liberdade de expressão signifique ausência de regulação. "Como podemos imaginar que tudo o que é proibido no espaço público possa ser permitido no espaço digital sob o argumento da liberdade de expressão?", questionou. Para ele, "liberdade implica respeito" e não pode servir de justificativa para discursos ilegais ou campanhas de desinformação online.