Jornalista guatemalteco que investigava casos de corrupção deixa a prisão

O jornalista guatemalteco José Rubén Zamora deixou a prisão na noite de quinta-feira (12), depois que um juiz concedeu o direito à prisão domiciliar devido aos processos abertos pelo Ministério Público em 2022, que foram criticados pela comunidade internacional. Zamora, de 69 anos, fundador do extinto jornal El Periódico, passou três anos e meio preso, acusado pelo MP de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, acusações que organizações como a Anistia Internacional consideram uma armação para tentar silenciá-lo por suas denúncias contra o antigo governo de direita.

"Passei mais tempo na prisão do que o devido, vivi uma situação de tortura, de repressão psicológica, fui uma espécie de cadáver vivo, mas acredito que valeu a pena", disse Zamora à imprensa após a audiência em que recebeu o direito à prisão domiciliar.

O juiz Maximino Morales argumentou que o jornalista já cumpriu a pena por falsificação de documentos de forma contínua, como estabelece o código penal, razão pela qual "é concedida a prisão domiciliar em sua própria residência, sem qualquer vigilância". O jornalista, no entanto, está proibido de sair do país, determinou o juiz após ouvir os argumentos da defesa e do Ministério Público em uma audiência. Zamora foi preso em 29 de julho de 2022 após publicar denúncias de casos de corrupção que envolviam o então presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), próximo da procuradora-geral Consuelo Porras, sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que a consideram "corrupta" e "antidemocrática".