Irã liberta sob fiança líder reformista

Autoridades iranianas libertaram nesta sexta-feira (13), sob fiança, a líder da principal coalizão reformista nacional, Azar Mansouri, dias após sua prisão na sequência dos protestos antigovernamentais, informou um meio de comunicação local.

O grupo reformista apoiou o presidente Masoud Pezeshkian durante sua campanha em 2024, mas várias de suas figuras se distanciaram do governo e respaldaram as recentes manifestações, que começaram no protesto contra o custo de vida, mas se espalharam por todo o país contra o sistema teocrático da República Islâmica.