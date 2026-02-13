Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã liberta sob fiança líder reformista

Irã liberta sob fiança líder reformista

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autoridades iranianas libertaram nesta sexta-feira (13), sob fiança, a líder da principal coalizão reformista nacional, Azar Mansouri, dias após sua prisão na sequência dos protestos antigovernamentais, informou um meio de comunicação local.

O grupo reformista apoiou o presidente Masoud Pezeshkian durante sua campanha em 2024, mas várias de suas figuras se distanciaram do governo e respaldaram as recentes manifestações, que começaram no protesto contra o custo de vida, mas se espalharam por todo o país contra o sistema teocrático da República Islâmica.

Azar Mansouri "foi libertada da prisão há alguns minutos após pagar fiança", disse seu advogado Hojat Kermani à agência de notícias ISNA menos de uma semana após sua prisão.

A ex-assessora do presidente reformista Mohammad Khatami (1997-2005) lidera desde 2023 a Frente Reformista.

Na noite de quinta-feira (12), outros dois líderes reformistas foram libertados: o porta-voz da Frente Reformista, Javad Emam, e o ex-membro do Parlamento, Ebrahim Asgharzadeh, informaram meios locais.

bur/smw/erl/eg/rm-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar