Inflação nos EUA recua em janeiro, a 2,4% em 12 meses

A inflação nos Estados Unidos começou o ano em queda, com um índice de 2,4% em 12 meses em janeiro, em comparação aos 2,7% de dezembro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (13). O índice de preços ao consumidor ficou abaixo dos 2,5% em 12 meses previstos pelos analistas, segundo o consenso do Trading Economics.

O custo de vida continua sendo um tema central nos país. O presidente Donald Trump conquistou seu segundo mandato, iniciado em 2025, com a promessa de melhorar o poder de compra dos americanos.