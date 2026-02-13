Indonésia prepara envio de até 8 mil soldados, em 1º compromisso firme de Paz em Gaza

A Indonésia iniciou o treinamento de um contingente de até 8 mil soldados que planeja enviar como parte de uma força internacional de paz para Gaza, o primeiro compromisso firme com um elemento crucial do plano de reconstrução pós-guerra do presidente dos EUA, Donald Trump. Com experiência em operações de manutenção da paz, sendo um dos 10 maiores contribuintes para missões das Nações Unidas, inclusive no Líbano, a Indonésia tem estado profundamente envolvida no fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, incluindo o financiamento de um hospital.

No entanto, muitos indonésios estão céticos em relação aos planos do presidente Prabowo Subianto de aderir ao Conselho de Paz proposto por Washington e participar da Força Internacional de Segurança, visto que até agora só existem detalhes vagos sobre como essas iniciativas irão operar, considerando-as simplesmente uma subserviência à agenda de Trump enquanto os dois países negociam um acordo comercial.

"Precisamos ter cuidado para garantir que nossos militares não estejam apoiando as forças militares israelenses", disse Muhammad Zulfikar Rakhmat, especialista em Oriente Médio do Centro de Estudos Econômicos e Jurídicos de Jacarta. "Precisamos ter cuidado para que nossas forças militares não estejam lutando contra os inimigos." Questões financeiras Todas as forças de paz da ONU têm mandatos claros e rigorosos, mas, como o Conselho de Paz e as forças de segurança israelenses operarão fora da ONU, muitos questionam como as tropas serão utilizadas e quem arcará com os custos. O acordo de cessar-fogo do ano passado afirma, em linhas gerais, que as forças de segurança israelenses "fornecerão apoio às forças policiais palestinas aprovadas em Gaza" e "trabalharão com Israel e Egito para ajudar a garantir a segurança das áreas fronteiriças".

Atualmente, a Indonésia recebe da ONU o pagamento pelas tropas que envia para servir como forças de paz, mas há receio de que o país tenha que arcar com os custos das tropas enviadas a Gaza, bem como com um possível pagamento de US$ 1 bilhão por um assento permanente no Conselho de Paz, conforme delineado em uma minuta de carta. A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo e apoia firmemente uma solução de dois Estados no Oriente Médio. Autoridades justificaram sua adesão ao Conselho de Paz alegando ser necessário defender os interesses palestinos internamente, já que Israel está incluído no conselho, mas não há representação palestina. "A Indonésia considera importante o envolvimento das partes em conflito como parte do processo de paz", afirmou esta semana a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yvonne Mewengkang.

Ela afirmou que a Indonésia usaria sua participação para "garantir que todo o processo permaneça orientado para os interesses da Palestina e respeite os direitos fundamentais do povo palestino, além de incentivar a concretização de uma solução de dois Estados". O jornal Jakarta Post criticou duramente esse tipo de raciocínio em um editorial, afirmando que "um Estado palestino independente, se é que vier a surgir, provavelmente levará décadas para se concretizar". "A Indonésia acabará pagando US$ 1 bilhão muito antes de alcançar qualquer resultado significativo", escreveu Abdul Khalik. "E se a Indonésia eventualmente se retirar por frustração, já terá gasto vastos recursos - financeiros, diplomáticos e políticos - em vão."

Trump é visto como alguém que ultrapassou os limites da ONU Inicialmente, o Conselho de Paz foi concebido como um pequeno grupo de líderes mundiais supervisionando o plano de Trump para o futuro de Gaza. Mas o presidente dos EUA afirmou posteriormente que vê o conselho como um mediador de conflitos globais, ignorando o mandato da ONU. Prabowo, um ex-general do exército que tem se empenhado em aumentar a visibilidade da Indonésia no cenário mundial, aceitou prontamente a oferta de Trump para um cargo no Conselho de Paz e fez uma promessa inicial de enviar 20 mil soldados indonésios como forças de paz durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.