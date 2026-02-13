Governo Trump processa Harvard para obter informações sobre admissões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou Harvard nesta sexta-feira (13), exigindo os dados de admissão de seus estudantes, no capítulo mais recente da longa batalha do governo Trump contra a universidade de elite. "Harvard não revelou as informações de que precisamos para garantir que suas admissões estejam livres de discriminação", disse a secretária de Justiça, Pam Bondi.

Em uma decisão de 2023, a Suprema Corte proibiu a consideração da raça nos processos de admissão universitária, motivo pelo qual o Departamento de Justiça investiga se a universidade discrimina candidatos brancos.

O Departamento assegurou que a ação judicial "apenas busca obrigar Harvard a produzir documentos relacionados a qualquer consideração da raça nas admissões e não acusa Harvard de discriminação racial". "Se Harvard deixou de discriminar, deveria compartilhar de bom grado as informações necessárias para demonstrá-lo", disse a vice-procuradora-geral, Harmeet Dhillon. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu recentemente que Harvard pague 1 bilhão de dólares (R$5,23 bilhões) em indenização por supostamente não proteger de forma suficiente estudantes judeus durante os protestos pró-palestinos.