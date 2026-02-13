Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Trump processa Harvard para obter informações sobre admissões

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou Harvard nesta sexta-feira (13), exigindo os dados de admissão de seus estudantes, no capítulo mais recente da longa batalha do governo Trump contra a universidade de elite.

"Harvard não revelou as informações de que precisamos para garantir que suas admissões estejam livres de discriminação", disse a secretária de Justiça, Pam Bondi.

Em uma decisão de 2023, a Suprema Corte proibiu a consideração da raça nos processos de admissão universitária, motivo pelo qual o Departamento de Justiça investiga se a universidade discrimina candidatos brancos.

O Departamento assegurou que a ação judicial "apenas busca obrigar Harvard a produzir documentos relacionados a qualquer consideração da raça nas admissões e não acusa Harvard de discriminação racial".

"Se Harvard deixou de discriminar, deveria compartilhar de bom grado as informações necessárias para demonstrá-lo", disse a vice-procuradora-geral, Harmeet Dhillon.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu recentemente que Harvard pague 1 bilhão de dólares (R$5,23 bilhões) em indenização por supostamente não proteger de forma suficiente estudantes judeus durante os protestos pró-palestinos.

Dias depois, o Pentágono rompeu todos os vínculos acadêmicos com a universidade da Ivy League.

Trump já havia tentado cortar mais de 2,6 bilhões de dólares (R$13,61 bilhões) em financiamento federal para Harvard e tomou medidas para bloquear a entrada de estudantes internacionais, que representam um quarto de seu corpo discente.

Em grande parte, essas medidas foram bloqueadas temporariamente pelos tribunais.

