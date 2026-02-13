Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo argentino promove denúncias por terrorismo após incidentes em frente ao Congresso

Governo argentino promove denúncias por terrorismo após incidentes em frente ao Congresso

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo argentino anunciou nesta sexta-feira (13) que denunciou por "terrorismo" pelo menos 17 pessoas após os confrontos nesta semana entre a polícia e manifestantes durante uma mobilização contra a reforma trabalhista promovida pelo presidente Javier Milei.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo chefe de gabinete, Manuel Adorni, enquanto o Ministério da Segurança divulgou as identidades dos acusados e determinou sua prisão.

"Atacar o Congresso da Nação e agredir as forças de segurança é um delito grave contra a ordem constitucional", justificou Adorni na rede social X. "O governo nacional denunciou por terrorismo os responsáveis pelos ataques", acrescentou.

Na quarta-feira, milhares de pessoas convocadas pela principal central sindical, a CGT, se manifestaram pacificamente em frente ao Congresso em rejeição ao projeto de lei que estende a jornada de trabalho para 12 horas, reduz indenizações, permite pagamentos em espécie e limita o direito de greve, entre outras mudanças promovidas pelo governo e que os sindicatos consideram "regressivas".

No entanto, um grupo isolado se posicionou atrás de uma barricada improvisada a poucos metros da barreira policial e lançou projéteis e coquetéis molotov contra os agentes.

Após esses incidentes, a polícia avançou sobre os manifestantes com gás lacrimogêneo, spray de pimenta e balas de borracha para desocupar completamente a praça, em meio a pânico e correria.

Mais de duas dezenas de pessoas foram detidas, a maioria libertada no dia seguinte. Algumas prisões ocorreram quando os manifestantes deixavam o local, a mais de dez quadras da Praça do Congresso.

Os apontados pelo governo "ainda não estão detidos, agora a Justiça começa a trabalhar (...) nós os identificamos, vamos buscá-los e vamos colocá-los na prisão", afirmou a ministra da Segurança, Alejandra Monteoliva, no X.

Na noite de quarta-feira, já sem manifestantes em frente ao Congresso, o Senado aprovou o projeto de lei promovido pelo governo, que deverá ser analisado pela Câmara dos Deputados nas próximas semanas.

sa/lm/ad/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

argentina governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar