FUP: petroleiros articulam com Petrobras envio de petróleo a Cuba em meio a sanções dos EUA

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) estão em conversas com a diretoria da Petrobras para a construção de um entendimento conjunto que viabilize o embarque de petróleo brasileiro para Cuba, informou a FUP nesta sexta-feira, 13. A iniciativa acontece depois dos Estados Unidos, no final de janeiro, aprovarem decreto que impõe tarifas contra países que forneçam petróleo a Cuba, ampliando, assim, o cerco econômico aos cubanos e comprometendo o abastecimento de energia na ilha.

Além das federações petroleiras, a operação reúne o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba e às Causas Justas, a Associação Cultural José Martí, entidades populares, centrais sindicais e partidos políticos.