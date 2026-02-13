Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Federação inglesa acusa Rodri de 'questionar integridade dos árbitros'

O volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) de questionar a integridade dos árbitros ao dizer que eles têm que ser "neutros", após jogo contra o Tottenham pela Premier League.

O jogador se irritou com a decisão do árbitro Robert Jones de validar o primeiro gol de Dominic Solanke no empate em 2 a 2 entre 'Citizens' e 'Spurs' no dia 1º de fevereiro.

Rodri considerou que o lance deveria ter sido anulado porque o atacante do Tottenham atingiu a perna do zagueiro do City Mark Guéhi quando chutou para o gol.

"Sei que vencemos muito e as pessoas não querem que a gente ganhe, mas o árbitro tem que ser neutro", declarou o espanhol a uma emissora australiana depois da partida.

"Não é justo porque trabalhamos muito duro. Quando tudo termina, ficamos frustrados", acrescentou.

A FA anunciou nesta sexta-feira que Rodri será acusado de conduta indevida por suas declarações.

"Alega-se que o meio-campista agiu de forma inadequada durante uma entrevista coletiva após a partida, fazendo comentários que insinuam parcialidade e/ou questionam a integridade de um ou mais árbitros", explicou a FA.

Rodri tem até o dia 18 de fevereiro para responder à acusação, podendo ser suspenso caso seja considerado culpado.

O Manchester City, segundo colocado na Premier League, está quatro pontos atrás do líder Arsenal.

