Ex-agente da ditadura de Pinochet ligado à 'Caravana da Morte' é preso pelo ICE na Florida

O Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prendeu o ex-agente da Diretoria de Inteligência Nacional do Chile (Dina), Armando Fernández Larios, condenado por diversos crimes cometidos durante a ditadura do general Augusto Pinochet. O nome de Larios consta em uma lista de 42 criminosos chilenos detidos, divulgada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em 27 de janeiro. Segundo a publicação, ele foi preso em Fort Myers, a cerca de 250 quilômetros de Miami, no Estado da Flórida. Embora a detenção tenha sido divulgada neste ano, a prisão ocorreu em outubro do ano passado.

Larios era oficial do Exército do Chile em 11 de setembro de 1973, quando forças militares cercaram o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, e derrubaram o presidente Salvador Allende, da coalizão Unidade Popular (UP). Pinochet assumiu o poder e passou a governar o país sob um regime ditatorial que durou 17 anos.

De acordo com o Centro para a Justiça e a Responsabilidade (CJA, na sigla em inglês), Larios participou ativamente do golpe de Estado e integrou a chamada "Caravana da Morte", operação conduzida por militares chilenos no norte do país em outubro de 1973, durante a qual agentes torturaram, abusaram e mataram ao menos 75 presos políticos, incluindo o economista Winston Cabello, que integrou do governo de Allende. Após os episódios, Larios ingressou na Dina, oficialmente criada em 1974. O órgão era responsável por ações clandestinas, como sequestros, torturas, agressões e assassinatos de opositores do regime chileno. Segundo a Human Rights Watch, Larios fugiu para os EUA em 1987 após firmar um acordo judicial de confissão no assassinato do ex-ministro das Relações Exteriores do Chile Orlando Letelier e de sua assistente, a americana Ronni Moffitt. Eles morreram em 21 de setembro de 1976, em Washington, após a explosão de uma bomba escondida no carro de Letelier por agentes da Dina, a mando de Pinochet.

O acordo previa que, após cumprir cinco meses de prisão, Larios poderia viver nos EUA sob a proteção do governo americano, sem a possibilidade de extradição. Em 2003, ele foi condenado por um júri da Flórida a pagar US$ 4 milhões por tortura, crimes contra a humanidade e execuções extrajudiciais no assassinato de Cabello. Em 2005, o Tribunal de Apelações do 11º Circuito dos EUA confirmou o veredicto. Larios também é acusado de envolvimento em outros crimes, como os assassinatos do ex-comandante do Exército do Chile Carlos Prats, morto em Buenos Aires em 30 de setembro de 1974, e do diplomata hispano-chileno Carmelo Soria, funcionário da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrido em Santiago, em 16 de julho de 1976.