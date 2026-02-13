Europa deve falar com uma só voz à Rússia, declara opositor de Putin

A Europa deve falar com uma só voz à Rússia para que seus interesses sejam ouvidos e poderá enfrentar um período de tensões prolongadas semelhantes às da Guerra Fria, declarou nesta sexta-feira (13) à AFP o opositor russo Mikhail Khodorkovsky. Em entrevista exclusiva, o ex-magnata do petróleo mostrou-se prudente quanto ao restabelecimento das relações com a Rússia de Vladimir Putin, mas considerou "absolutamente necessário" manter o diálogo para evitar um confronto militar.

"Estou absolutamente seguro de que, nos próximos cinco a dez anos, a Europa estará confrontada a uma guerra fria com a Rússia, que estará seguramente combinada com uma guerra híbrida", disse Khodorkovsky à AFP à margem da Conferência de Munique sobre Segurança.