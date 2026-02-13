EUA: tiroteio na Universidade Estadual da Carolina do Sul mata duas pessoas e fere uma

Duas pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida na noite de quinta-feira, 12, após um tiroteio em um complexo residencial da Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos EUA, informou a universidade. As investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos. A instituição de ensino está localizada na cidade de Orangeburg, no Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É uma instituição pública, considerada historicamente negra, conforme a agência Reuters.

Os oficiais da instituição de ensino não confirmaram a identidade das vítimas ou a condição da pessoa ferida, disse a escola em um comunicado à imprensa.

A escola colocou o câmpus em Orangeburg em lockdown por volta das 21h15 (horário local), quando chegou o relato do tiroteio. Ainda de acordo com uma publicação feita nas redes sociais da universidade, autoridades da Universidade Estadual da Carolina do Sul solicitaram à Divisão de Aplicação da Lei do Estado (SLED) para investigar o tiroteio no campus que deixou duas pessoas mortas e uma ferida. Investigadores estavam no local e a força policial patrulhava o câmpus e áreas próximas.