EUA suspende agentes federais por mentirem sobre operação em Minneapolis

Dois agentes federais foram suspensos e são investigados por suspeita de mentir sobre uma operação ocorrida no mês passado em Minneapolis, que feriu um imigrante venezuelano, informou nesta sexta-feira (13) Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). "A evidência em vídeo revelou que o depoimento sob juramento de dois agentes parece conter afirmações falsas", disse Lyons, em comunicado. "Os dois oficiais foram colocados em licença administrativa, enquanto uma investigação interna exaustiva é concluída."

O anúncio foi feito um dia após procuradores federais retirarem as acusações de agressão contra Alfredo Alejandro Aljorna e Julio César Sosa-Celis, baleado na perna por um agente do ICE em 14 de janeiro, em Minneapolis.

O procurador federal Daniel Rosen informou em documento que as acusações foram retiradas porque "as provas recém-descobertas sobre esse assunto são materialmente inconsistentes com as alegações da denúncia". Em sua declaração inicial sobre a operação, o Departamento de Segurança Interna (DHS, sigla em inglês) afirmou que "um imigrante ilegal da Venezuela" havia sido parado em uma blitz e resisitido à prisão. Segundo a primeira versão do DHS, o agente "efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida". A ação contra Sosa-Celis ocorreu uma semana após um agente do ICE matar em Minneapolis a americana Renee Good, 37, o que levou a um aumento dos protestos contra as operações anti-imigração do presidente Donald Trump na cidade.