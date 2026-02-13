Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA suspende agentes federais por mentirem sobre operação em Minneapolis

Autor AFP
Dois agentes federais foram suspensos e são investigados por suspeita de mentir sobre uma operação ocorrida no mês passado em Minneapolis, que feriu um imigrante venezuelano, informou nesta sexta-feira (13) Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

"A evidência em vídeo revelou que o depoimento sob juramento de dois agentes parece conter afirmações falsas", disse Lyons, em comunicado. "Os dois oficiais foram colocados em licença administrativa, enquanto uma investigação interna exaustiva é concluída." 

O anúncio foi feito um dia após procuradores federais retirarem as acusações de agressão contra Alfredo Alejandro Aljorna e Julio César Sosa-Celis, baleado na perna por um agente do ICE em 14 de janeiro, em Minneapolis.

O procurador federal Daniel Rosen informou em documento que as acusações foram retiradas porque "as provas recém-descobertas sobre esse assunto são materialmente inconsistentes com as alegações da denúncia".

Em sua declaração inicial sobre a operação, o Departamento de Segurança Interna (DHS, sigla em inglês) afirmou que "um imigrante ilegal da Venezuela" havia sido parado em uma blitz e resisitido à prisão. Segundo a primeira versão do DHS, o agente "efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida".

A ação contra Sosa-Celis ocorreu uma semana após um agente do ICE matar em Minneapolis a americana Renee Good, 37, o que levou a um aumento dos protestos contra as operações anti-imigração do presidente Donald Trump na cidade.

Tom Homan, czar fronteiriço de Trump, anunciou ontem que o governo vai encerrar a operação contra os imigrantes em Minnesota.

