EUA autoriza operações de cinco petrolíferas multinacionais na Venezuela

Autor AFP
AFP Autor
Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira(13) duas licenças gerais que permitem a cinco empresas petrolíferas multinacionais retomarem as operações na Venezuela sem sanções. 

As cinco beneficiárias são a Chevron, com sede nos EUA, a italiana Eni, a espanhola Repsol e as britânicas BP e Shell. 

"Todas as transações" dessas empresas relacionadas ao setor petrolífero venezuelano estão autorizadas, assim como contratos para "novos investimentos no setor de petróleo e gás" para todas as empresas interessadas em fazer negócios no país sul-americano.

