'Espero que a verdade vença', diz ucraniano desclassificado dos Jogos de Inverno

O atleta ucraniano do skeleton Vladislav Heraskevich, desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno por não desistir de usar seu "capacete memorial", se mostrou otimista ao depor no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em Milão. "Estamos agora esperando a decisão", que deve ser comunicada ao longo desta sexta-feira (13), "mas como podem ver, estou feliz, estou bastante otimista sobre como tudo ocorreu", declarou Heraskevich aos jornalistas.

O atleta de 27 anos, que foi o porta-bandeira da delegação da Ucrânia na cerimônia de abertura dos Jogos, foi desclassificado por ter insistido em competir usando um capacete com imagens serigrafadas de atletas ucranianos que morreram no conflito com a Rússia, algo que o Comitê Olímpico Internacional (COI) considerou contra suas normas de neutralidade política.

"Espero que a verdade vença. Sei que sou inocente", acrescentou Heraskevich, que depôs por duas horas e meia diante da alemã Annett Rombach, árbitra única designada pelo TAS para decidir sobre este litígio. O ucraniano pediu ao TAS a anulação de sua desclassificação, que ele considera "desproporcional e não baseada em uma violação técnica ou de segurança" e que lhe causa "danos esportivos irreparáveis". O COI tentou até o último momento na manhã de quinta-feira, horário de início da competição do skeleton masculino, convencer Heraskevich, que se recusou a usar uma braçadeira preta ao invés do capacete, considerando isso uma questão de "dignidade".