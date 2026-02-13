Emblemáticos pinheiros próximos ao Coliseu de Roma são derrubados

Vários pinheiros, cujas silhuetas majestosas são emblemáticas da paisagem de Roma, na Itália, foram derrubados nesta sexta-feira (13) perto do Coliseu, 15 dias após a queda de um deles deixar três pessoas feridas. Desde o início do ano, caíram três pinheiros nessa região muito movimentada e, em 1º de fevereiro, um deles caiu perto do Fórum de Trajano e causou ferimentos leves em três pessoas.

Serão cortadas 12 árvores ao todo, localizadas ao longo dos Fóruns Imperiais, sede das instituições políticas e religiosas da Roma antiga, uma área cheia de turistas, anunciou a prefeitura na segunda-feira.

Uma parte dessa via está atualmente fechada, mas o Parque Arqueológico do Coliseu continua acessível até o edifício da Cúria Júlia. Segundo as autoridades da cidade, esses 12 pinheiros-mansos, de nome científico pinus pinea, "foram considerados de risco" após análises técnicas. Outras 24 árvores analisadas, das 54 presentes na área, foram declaradas "estáveis" ou consideradas como necessitando de "novos controles".

Os pinheiros da região apresentam uma situação particular, "caracterizada por idade muito avançada, décadas de intervenções humanas, plantios em espaços restritos e taludes que se tornaram instáveis devido a eventos climáticos extremos", detalhou a prefeitura. Em um primeiro momento, as autoridades esperam reabrir na próxima segunda-feira, de forma parcial, a Via dos Fóruns Imperiais aos pedestres. Muitos turistas tentam, com o GPS de seus celulares, encontrar outra forma de atravessar o local e lamentam a falta de informação sobre os desvios propostos.