Embaixador dos EUA na Otan diz que Rússia talvez nunca esteja pronta para acordo de paz

O representante dos Estados Unidos na Otan disse, nesta sexta-feira (13), que a Rússia talvez nunca esteja preparada para chegar a um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia. O presidente americano Donald Trump está pressionando para encerrar o conflito, que começou após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas as conversas mediadas por Washington até agora não deram sinais de avanço.

"Acho que os ucranianos agora estão dispostos a alcançar um acordo razoável, que, dadas as circunstâncias, seria justo", afirmou o embaixador americano Matthew Whitaker em um painel durante o primeiro dia da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"Mas não estou convencido de que, em última instância, os russos estejam preparados para chegar a um acordo, ou de que sejam capazes de fazê-lo em algum momento", acrescentou Whitaker. Sua mensagem contrasta com a transmitida por Trump horas antes, quando disse que o líder ucraniano Volodimir Zelensky teria "que se mexer", pois a "Rússia quer fazer um acordo". Moscou se mantém firme em suas exigências de amplas concessões territoriais e políticas por parte da Ucrânia, rejeitadas por Kiev por considerá-las o equivalente a uma capitulação.

A Rússia também está pressionando para que as forças ucranianas se retirem da região oriental de Donetsk, na Ucrânia. Kiev, por sua vez, rejeitou uma retirada unilateral e quer sólidas garantias de segurança do Ocidente para dissuadir Moscou de retomar sua ofensiva após qualquer cessar-fogo. No primeiro dia da Conferência de Segurança de Munique, dirigentes europeus, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente da França Emmanuel Macron, se reuniram com Zelensky.