Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixador dos EUA na Otan diz que Rússia talvez nunca esteja pronta para acordo de paz

Embaixador dos EUA na Otan diz que Rússia talvez nunca esteja pronta para acordo de paz

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O representante dos Estados Unidos na Otan disse, nesta sexta-feira (13), que a Rússia talvez nunca esteja preparada para chegar a um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia.

O presidente americano Donald Trump está pressionando para encerrar o conflito, que começou após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas as conversas mediadas por Washington até agora não deram sinais de avanço.

"Acho que os ucranianos agora estão dispostos a alcançar um acordo razoável, que, dadas as circunstâncias, seria justo", afirmou o embaixador americano Matthew Whitaker em um painel durante o primeiro dia da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"Mas não estou convencido de que, em última instância, os russos estejam preparados para chegar a um acordo, ou de que sejam capazes de fazê-lo em algum momento", acrescentou Whitaker.

Sua mensagem contrasta com a transmitida por Trump horas antes, quando disse que o líder ucraniano Volodimir Zelensky teria "que se mexer", pois a "Rússia quer fazer um acordo".

Moscou se mantém firme em suas exigências de amplas concessões territoriais e políticas por parte da Ucrânia, rejeitadas por Kiev por considerá-las o equivalente a uma capitulação.

A Rússia também está pressionando para que as forças ucranianas se retirem da região oriental de Donetsk, na Ucrânia.

Kiev, por sua vez, rejeitou uma retirada unilateral e quer sólidas garantias de segurança do Ocidente para dissuadir Moscou de retomar sua ofensiva após qualquer cessar-fogo.

No primeiro dia da Conferência de Segurança de Munique, dirigentes europeus, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente da França Emmanuel Macron, se reuniram com Zelensky.

Os dois dirigentes manifestaram vontade de retomar o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin, mas Merz acrescentou que Moscou "não tem ainda a vontade de manter uma discussão séria".

O próximo ciclo de negociações entre Moscou, Kiev e Washington para tentar encontrar uma saída diplomática para a guerra na Ucrânia está marcado para terça e quarta-feira em Genebra, na Suíça, anunciou o Kremlin.

wd/jhb/lov/val/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar