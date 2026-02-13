Em Munique, mundo busca resposta à "destruição" de Trump

Representantes de 120 países estarão presentes no evento que acontece no histórico hotel Bayerischer Hof / Crédito: picture alliance/dts-Agentur

Por Nina Werkhäuser Mais para desanimador do que para esperançoso. Assim poderia ser descrito o clima predominante entre os líderes europeus às vésperas da Conferência de Segurança de Munique deste ano, que acontece desta sexta-feira (13/02) até o próximo domingo.

Pouco mais de um ano após Donald Trump iniciar seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, a relação transatlântica é considerada despedaçada. A política externa disruptiva de Trump lança uma sombra sobre o evento de alto nível na capital bávara, conhecido internacionalmente pela sigla MSC.

Leia mais Trump indica advogada para Tribunal de Comércio Internacional e cita 'América Primeiro' Sobre o assunto Trump indica advogada para Tribunal de Comércio Internacional e cita 'América Primeiro' Destruição como marca central Há décadas que a conferência se define como transatlântica. Hoje, porém, reina o que seu presidente, Wolfgang Ischinger, descreve como uma "crise de credibilidade e confiança sem precedentes". O Relatório de Segurança de Munique, publicado anualmente às vésperas do encontro, traz nesta edição um título revelador: Under Destruction ("Em destruição"). No documento, Donald Trump é classificado como integrante da categoria dos "demolition men", chefes de Estado que, com uma "política de bola de demolição", destroem regras vigentes e instituições respeitadas. A observação de Trump de que ele "não precisa de direito internacional" é apenas mais uma prova disso.

Apesar do cenário mais tenso do que nunca, a conferência – fundada há mais de 60 anos – segue se apresentando como fórum de troca e diálogo. Entre os cerca de mil participantes, estarão presentes nada menos que 200 representantes de governos de 120 países. No histórico hotel Bayerischer Hof, são esperados, entre outros, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski; o presidente francês, Emmanuel Macron; o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi; e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Esta última confrontou Trump com firmeza recentemente, quando ele reivindicou a posse da Groenlândia, que é um território autônomo pertencente à Dinamarca. EUA enviam o Marco Rubio Apesar das tensões, uma grande delegação americana estará presente novamente, agora sob liderança do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ischinger disse esperar que Rubio "fale sobre a política externa americana, e não sobre temas que não dizem respeito diretamente ao seu ministério" – uma referência clara ao discurso incendiário do vice-presidente JD Vance no ano passado, criticando uma suposta falta de liberdade de expressão na Europa. Vance, que gerou forte desconforto na ocasião, não foi convidado desta vez.

A delegação dos EUA, porém, não se limita a aliados de Trump. Entre os participantes estará Gavin Newsom, governador da Califórnia e firme opositor do presidente americano. Em Davos, Newsom já havia cobrado os europeus por mais firmeza diante de Trump, acusando-os de cederem depressa demais. Leia mais Trump publica vídeo com teoria da conspiração eleitoral que mostra os Obamas como macacos Sobre o assunto Trump publica vídeo com teoria da conspiração eleitoral que mostra os Obamas como macacos Europa frente a uma nova era de afirmação? A fala de Newsom toca no centro nevrálgico de uma questão que deve dominar a conferência deste ano: como a Europa deve se reposicionar diante da nova ordem global – e qual papel cabe à Alemanha nesse contexto? Este será o tema do discurso do chanceler federal Friedrich Merz, que nesta sexta-feira se encarregará da abertura da conferência – pela primeira vez como chefe de governo.

Em uma recente declaração no Bundestag (Parlamento alemão), Merz convocou os europeus a "aprenderem a linguagem da política de poder". Isso inclui fortes investimentos na defesa europeia e o estabelecimento de novas parcerias estratégicas. Ele afirmou ainda que há "democracias emergentes, com mercados abertos e em crescimento, que buscam exatamente o que temos a oferecer". E acrescentou, dirigindo-se aos EUA: "Como democracias, somos parceiros e aliados, não subordinados." Em Munique, Merz deve discorrer mais sobre essas ideias – e certamente marcar o tom de um debate que vê a crise atual como catalisadora de mudanças estratégicas. Membros do regime iraniano não são bem-vindos Convites para a Conferência de Segurança de Munique são cobiçados, mas distribuídos com critério. Diferentemente de anos anteriores, representantes do governo iraniano não foram convidados desta vez, por causa da repressão violenta às recentes manifestações no país. Em compensação, membros da oposição e da sociedade civil iraniana terão espaço no evento.