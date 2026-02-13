Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dortmund goleia Mainz e se aproxima do líder Bayern

Dortmund goleia Mainz e se aproxima do líder Bayern

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quatro gols de cabeça, incluindo dois de Serhou Guirassy no primeiro tempo, com quatro assistências de Julian Ryerson, deram ao Borussia Dortmund a vitória sobre o Mainz por 4 a 0 nesta sexta-feira (13), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Com este resultado, o Dortmund se coloca a três pontos do líder Bayern de Munique, que no sábado vai visitar o Werder Bremen.

Os bávaros lideravam com 11 pontos de vantagem no final do ano passado, depois de completarem o melhor primeiro turno da história da Bundesliga.

Mas a diferença diminuiu conforme o Dortmund acumulou seis vitórias consecutivas e o líder foi tropeçando.

O confronto direto entre os dois primeiros colocados, daqui a duas semanas, no Signal Iduna Park, poderá decidir o campeonato.

Contra o Mainz, Guirassy abriu o placar aos dez minutos cabeceando a bola para as redes após uma cobrança de falta de Ryerson e fez o terceiro aos 42.

Maximilian Beier (15') e Ramy Bensebaini (84') também marcaram para dar ao Borussia Dortmund sua maior vitória no campeonato.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de fevereiro:

   Borussia Dortmund - Mainz                      4 - 0

  

   Sábado, 14 de fevereiro:

   (11h30) Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach    

           Bayer Leverkusen - St Pauli                 

           Werder Bremen - Bayern de Munique           

           Hamburgo - Union Berlin                     

           Hoffenheim - Freiburg                       

   (14h30) Stuttgart - Colônia                         

  

   Domingo, 15 de fevereiro:

   (11h30) Augsburg - Heidenheim                       

   (13h30) RB Leipzig - Wolfsburg                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       54  21  17   3   1  79  19  60

    2. Borussia Dortmund       51  22  15   6   1  47  20  27

    3. Hoffenheim              42  21  13   3   5  44  28  16

    4. RB Leipzig              39  21  12   3   6  40  28  12

    5. Stuttgart               39  21  12   3   6  38  28  10

    6. Bayer Leverkusen        36  20  11   3   6  39  27  12

    7. Freiburg                30  21   8   6   7  32  33  -1

    8. Eintracht Frankfurt     28  21   7   7   7  41  46  -5

    9. Union Berlin            25  21   6   7   8  26  34  -8

   10. Colônia                 23  21   6   5  10  30  34  -4

   11. Hamburgo                22  20   5   7   8  21  29  -8

   12. B. Mönchengladbach      22  21   5   7   9  25  34  -9

   13. Augsburg                22  21   6   4  11  24  39 -15

   14. Mainz                   21  22   5   6  11  25  37 -12

   15. Wolfsburg               19  21   5   4  12  29  44 -15

   16. Werder Bremen           19  21   4   7  10  22  39 -17

   17. St Pauli                17  21   4   5  12  20  35 -15

   18. Heidenheim              13  21   3   4  14  19  47 -28

dwi/hpa/bm/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar