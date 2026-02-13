Donald Trump homenageará militares que capturaram Maduro no mês passado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageará nesta sexta-feira (13) os militares das forças especiais que capturaram Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro, em Caracas. O ex-ditador da Venezuela permanece preso em Nova York.

A cerimônia será realizada no Fort Bragg, na Carolina do Norte, uma das principais instalações do Exército americano.