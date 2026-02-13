Donald Trump homenageará militares que capturaram Maduro no mês passado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageará nesta sexta-feira (13) os militares das forças especiais que capturaram Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro, em Caracas. O ex-ditador da Venezuela permanece preso em Nova York.
A cerimônia será realizada no Fort Bragg, na Carolina do Norte, uma das principais instalações do Exército americano.
A Carolina do Norte é um dos Estados que poderá definir as eleições parlamentares de meio de mandato, em novembro. É a segunda vez em menos de dois meses que Trump viaja para o Estado. Fonte: Associated Press.