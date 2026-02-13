Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Donald Trump homenageará militares que capturaram Maduro no mês passado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageará nesta sexta-feira (13) os militares das forças especiais que capturaram Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro, em Caracas. O ex-ditador da Venezuela permanece preso em Nova York.

A cerimônia será realizada no Fort Bragg, na Carolina do Norte, uma das principais instalações do Exército americano.

A Carolina do Norte é um dos Estados que poderá definir as eleições parlamentares de meio de mandato, em novembro. É a segunda vez em menos de dois meses que Trump viaja para o Estado. Fonte: Associated Press.

