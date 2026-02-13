Designer da Hello Kitty deixa o cargo após quatro décadas

Yuko Yamaguchi, a excêntrica designer e ilustradora da Hello Kitty, a adorável personagem japonesa que se tornou uma marca reconhecida em todo o mundo, vai se aposentar após mais de quatro décadas cuidando de cada detalhe da sua aparência característica. A artista é responsável desde 1980 pelo design de Kitty, que oficialmente não é uma gata, e sim uma menina de Londres, e supervisionou sua ascensão até a posição de ícone do fenômeno cultural "kawaii", que toma seu nome do adjetivo "bonito" em japonês.

Mas agora Yamaguchi, que frequentemente usa vestidos ao estilo Kitty em público, "passou o bastão para a próxima geração", informou a Sanrio, empresa que criou a personagem.

O grupo afirmou que a nova designer, identificada pelo pseudônimo "Aya", assumirá o posto no final de 2026. Yamaguchi "ouviu as opiniões dos fãs, colaborou ativamente com artistas e designers do Japão e do exterior e transformou a Hello Kitty em uma personagem querida por todos", afirmou a Sanrio, que agradeceu por seu trabalho. A Hello Kitty iniciou a sua trajetória como ilustração em uma bolsa de moedas de vinil.

Desde então, apareceu em dezenas de milhares de produtos, de mochilas a panelas de arroz, e estabeleceu colaborações lucrativas com Adidas, Balenciaga e outras marcas de primeira linha. O fenômeno não dá sinais de queda: um filme do estúdio Warner Bros está em preparação e um novo parque temático da Hello Kitty abrirá as portas em 2027 na ilha chinesa de Hainan. Ao contrário de outras exportações culturais japonesas, como Pokémon ou Dragon Ball, há pouca narrativa ao redor da personagem, cujo nome completo é Kitty White.