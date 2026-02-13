Corinthians confirma saída de José Martínez após atos de indisciplina

O Corinthians confirmou a saída do volante venezuelano José Martínez, após o jogador se reapresentar ao clube com mais de um mês de atraso e com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Martínez, de 31 anos, chegou ao Timão em 2024 vindo do Philadelphia Union, da MLS. Seu contrato ia até dezembro de 2027.

"O Corinthians teria a possibilidade, teria fatos, teria matéria para fazer uma rescisão indireta, fazer um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável e conversado, entendendo o lado humano do jogador, que vai ter que passar por uma cirurgia", declarou na noite de quinta-feira o executivo de futebol do clube paulista, Marcelo Paes.

Martínez, titular em grande parte dos jogos em 2025, viajou à Venezuela nas férias após o título da Copa do Brasil e só se reapresentou ao Corinthians no último fim de semana, lesionado. Para justificar o atraso, o volante alegou dificuldades burocráticas para renovar seu passaporte após os bombardeios dos Estados Unidos em seu país e a captura do presidente Nicolás Maduro. Fotos e vídeos de Martínez participando de um jogo beneficente na Venezuela em dezembro viralizaram nas redes sociais.