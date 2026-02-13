Conferência de Segurança: estamos resgatando o mundo da beira do colapso, diz Mike Waltz

O embaixador dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Mike Waltz, disse que o país está trazendo o mundo de volta de uma situação em que estava à beira de um colapso há 18 meses atrás, citando os esforços americanos em relação a áreas de conflitos como Ucrânia, Irã e Gaza e em relação ao que chamou de "crise de refugiados na América do Sul". Sobre o conflito em Gaza, Waltz listou que reféns estão sendo libertados e que o fluxo de ajuda humanitária está se desenrolando em níveis que o mundo inteiro consegue ver. Waltz disse ainda que foi o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que criou o Conselho de Paz.

Waltz sugeriu que embora tenha sido criado para supervisionar o cessar-fogo em Gaza, o conselho também terá "flexibilidade" para ampliar seu papel para outras questões. Waltz afirmou que o conselho poderia "lidar com outros problemas" se solicitado.

Os comentários foram feitos durante um painel realizado na Conferência de Segurança, em Munique, nesta sexta-feira, 13. O painel foi aberto por observações da moderadora citando declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de que o velho mundo deixou de existir e que vivemos em uma nova era de geopolítica. "E se a velha ordem acabou, se sobressaem perguntas como quais são as características da nova era, para onde vamos e como as autoridades podem moldá-la?", instou a mediadora do painel de discussões. Participante do mesmo painel de discussões, a Alta Representante da União Europeia, Kaja Kallas, disse que estamos em um momento de tiranias e várias guerras em desenvolvimento.