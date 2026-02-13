Com Lucas Pinheiro Braathen, carnaval brasileiro chega a Milão-Cortina

Chegou o grande dia para o Brasil: o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, grande esperança de conquistar a primeira medalha do país nos Jogos Olímpicos de Inverno, disputa o slalom gigante em Milão-Cortina neste sábado (14), na pista Stelvio, em Bormio. Será a primeira das duas provas na Itália para Lucas, nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, que representa o Brasil desde 2024. A outra será o slalom na segunda-feira, no mesmo local.

Lucas, de 25 anos, chega aos Jogos após uma temporada muito consistente, na qual se tornou presença constante nas primeiras posições, a ponto de atualmente ser o número 2 no slalom, e depois de fazer história para o Brasil ao vencer o slalom de Levi, na Finlândia, em novembro do ano passado, garantindo assim a primeira vitória do país em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino.

- Ruptura com a Noruega - Mas por que o esquiador, um produto esportivo praticamente 100% norueguês, decidiu competir pelo Brasil? O ponto de partida foi um conflito com a poderosa Federação Norueguesa de Esqui, motivado principalmente por uma questão de direitos de imagem.

"Para transmitir minha mensagem e expressar meu verdadeiro propósito, eu precisava de liberdade. Agora eu sinto que a tenho, em cada competição. Tenho essa liberdade que me permite ter um desempenho melhor, com o orgulho e a alegria que este esporte me traz", explicou a atleta em uma entrevista coletiva no início dos Jogos. Em 2023, seu anúncio de que iria se aposentar surpreendeu a todos. E alguns meses depois ele retornou, agora vestindo as cores verde e amarela do país onde passou parte de sua infância após o divórcio de seus pais, trazendo um toque incomum de calor e ar tropical ao esqui. - Fenômeno mediático -

Além dos bons resultados da temporada, a popularidade de Lucas nos esportes de inverno é muito alta devido ao seu carisma. No circuito de esqui alpino, é comum vê-lo com sua faceta de 'showman', DJ, participando de eventos e desencadeando uma inesperada "Pinheiromania" que traz a ele fãs ilustres. O ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014 justamente no Brasil, posou recentemente com orgulho com uma camisa autografada por Lucas durante a descida de Kitzbühel (Áustria).

Na publicidade, ele lançou sua própria linha de produtos para cuidados faciais e é o rosto de marcas de luxo como a Moncler, que o vestiu na última sexta-feira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com Lucas como o porta-bandeira do Brasil. A marca também escolheu o brasileiro para uma campanha voltada para os Jogos Olímpicos que agora estampa seu rosto em prédios emblemáticos ao redor do mundo, como um banner gigante na Ópera Garnier, em Paris. - Chance de fazer história -