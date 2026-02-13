Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol de Modric, Milan vence Pisa e mantém perseguição à líder Inter

Tipo Notícia

Com um gol do veterano Luka Modric a cinco minutos do fim, o Milan, vice-líder do Campeonato Italiano, venceu o Pisa, fora de casa, por 2 a 1, nesta sexta-feira (13), e garantiu três pontos importantes para se manter na disputa pelo 'Scudetto'.

A vitória é vital porque, neste fim de semana, as outras quatro equipes do Top 5 da Serie A vão se enfrentar entre si.

A líder Inter receberá a Juventus (4ª) no sábado, enquanto o Napoli (3º) jogará no estádio Diego Armando Maradona no domingo, contra a Roma (5ª).

O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar de cabeça para os 'rossoneri' ao completar um cruzamento de Zachary Athekame, aos 39 minutos.

Niclas Füllkrug poderia ter aumentado a vantagem do Milan no início do segundo tempo em cobrança de pênalti, mas desperdiçou acertando a trave (56').

O Pisa, então, reagiu e empatou com o meio-campista chileno Felipe Loyola (71').

Mas Modric, de 40 anos, tabelou com Samuele Ricci e bateu com categoria na saída do goleiro para fazer o segundo gol milanista (85').

Com a vitória, o Milan soma 53 pontos, contra 58 da Inter, com o mesmo número de jogos (24).

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de fevereiro:

   Pisa - Milan                                   1 - 2

  

   Sábado, 14 de fevereiro:

   (11h00) Como - Fiorentina                           

   (14h00) Lazio - Atalanta                            

   (16h45) Inter - Juventus                            

  

   Domingo, 15 de fevereiro:

   (08h30) Udinese - Sassuolo                          

   (11h00) Cremonese - Genoa                           

           Parma - Hellas Verona                       

   (14h00) Torino - Bologna                            

   (16h45) Napoli - Roma                               

  

   Segunda-feira, 16 de fevereiro:

   (16h45) Cagliari - Lecce                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   58  24  19   1   4  57  19  38

    2. Milan                   53  24  15   8   1  40  18  22

    3. Napoli                  49  24  15   4   5  36  23  13

    4. Juventus                46  24  13   7   4  41  20  21

    5. Roma                    46  24  15   1   8  29  14  15

    6. Como                    41  23  11   8   4  37  16  21

    7. Atalanta                39  24  10   9   5  32  21  11

    8. Lazio                   33  24   8   9   7  26  23   3

    9. Udinese                 32  24   9   5  10  27  36  -9

   10. Bologna                 30  24   8   6  10  32  31   1

   11. Sassuolo                29  24   8   5  11  27  34  -7

   12. Cagliari                28  24   7   7  10  28  33  -5

   13. Torino                  27  24   7   6  11  24  42 -18

   14. Parma                   26  24   6   8  10  16  30 -14

   15. Genoa                   23  24   5   8  11  29  37  -8

   16. Cremonese               23  24   5   8  11  21  33 -12

   17. Lecce                   21  24   5   6  13  15  31 -16

   18. Fiorentina              18  24   3   9  12  27  38 -11

   19. Hellas Verona           15  24   2   9  13  18  41 -23

   20. Pisa                    15  25   1  12  12  20  42 -22

