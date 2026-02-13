Com gol de Modric, Milan vence Pisa e mantém perseguição à líder Inter

Com um gol do veterano Luka Modric a cinco minutos do fim, o Milan, vice-líder do Campeonato Italiano, venceu o Pisa, fora de casa, por 2 a 1, nesta sexta-feira (13), e garantiu três pontos importantes para se manter na disputa pelo 'Scudetto'. A vitória é vital porque, neste fim de semana, as outras quatro equipes do Top 5 da Serie A vão se enfrentar entre si.

A líder Inter receberá a Juventus (4ª) no sábado, enquanto o Napoli (3º) jogará no estádio Diego Armando Maradona no domingo, contra a Roma (5ª).

O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar de cabeça para os 'rossoneri' ao completar um cruzamento de Zachary Athekame, aos 39 minutos. Niclas Füllkrug poderia ter aumentado a vantagem do Milan no início do segundo tempo em cobrança de pênalti, mas desperdiçou acertando a trave (56'). O Pisa, então, reagiu e empatou com o meio-campista chileno Felipe Loyola (71').

Mas Modric, de 40 anos, tabelou com Samuele Ricci e bateu com categoria na saída do goleiro para fazer o segundo gol milanista (85'). Com a vitória, o Milan soma 53 pontos, contra 58 da Inter, com o mesmo número de jogos (24). --- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro: Pisa - Milan 1 - 2

Sábado, 14 de fevereiro: (11h00) Como - Fiorentina