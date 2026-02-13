China vê Ucrânia como 'amiga e parceira' e afirma disposição em enviar nova ajuda humanitária

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que Pequim vê a Ucrânia como "amiga e parceira", durante reunião com seu homólogo ucraniano, Dmytro Sybiha, à margem da Conferência de Segurança de Munique, nesta sexta-feira. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês, apesar das "grandes mudanças" no cenário internacional, Wang afirmou que a China mantém como base o "respeito mútuo, igualdade, benefício recíproco e cooperação ganha-ganha", valorizando a amizade tradicional e ampliando a cooperação bilateral com a Ucrânia.

Wang ressaltou que o comércio entre os dois países manteve um desenvolvimento estável no último ano, com a China permanecendo como maior parceiro comercial e principal fonte de importações da Ucrânia. O representante de Pequim disse que as relações devem seguir "na direção correta" e com desenvolvimento "estável e saudável". A China, acrescentou, está disposta a fornecer nova assistência humanitária e espera que Kiev assegure a proteção de cidadãos e instituições chinesas.