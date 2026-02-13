Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China promete medidas contra espionagem após vídeo da CIA

Autor AFP
A China prometeu nesta sexta-feira (13) adotar "todas as medidas necessárias" contra as atividades de espionagem estrangeiras, após a Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses.

"A China tomará todas as medidas necessárias para combater de forma resoluta as atividades de infiltração e sabotagem de forças estrangeiras anti-China e salvaguardar resolutamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

A CIA publicou na quinta-feira um vídeo em seu canal no YouTube, que mostra um oficial chinês que decide entrar em contato com a agência de inteligência americana após concluir que "os líderes protegem apenas seus próprios interesse".

O texto em chinês que acompanha o vídeo solicita vazamentos sobre os líderes e o Exército de Pequim, além de outras áreas.

"Você tem informações sobre líderes chineses de alto escalão? Você é um oficial militar ou tem vínculos com o Exército? Trabalha nas áreas de inteligência, diplomacia, economia, ciência ou tecnologia avançada, ou lida com pessoas que atuam nestas áreas?", pergunta o texto.

Tags

eua china

