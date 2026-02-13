China promete medidas contra espionagem após vídeo da CIA

A China prometeu nesta sexta-feira (13) adotar "todas as medidas necessárias" contra as atividades de espionagem estrangeiras, após a Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses.

"A China tomará todas as medidas necessárias para combater de forma resoluta as atividades de infiltração e sabotagem de forças estrangeiras anti-China e salvaguardar resolutamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.