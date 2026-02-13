Chanceler da Alemanha faz apelo aos Estados Unidos: 'vamos reparar a confiança transatlântica'

O chanceler alemão Friedrich Merz defendeu nesta sexta-feira (13) uma "nova parceria transatlântica" entre os Estados Unidos e a Europa, em uma mensagem em inglês direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique.

"Na era da rivalidade entre grandes potências, nem mesmo os Estados Unidos serão suficientemente fortes para seguir sozinhos", disse Merz, mudando seu discurso para o inglês com o objetivo de falar diretamente a Washington.