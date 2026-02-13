Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que agora aguarda ratificação pelo Senado. Com 203 votos a favor, 42 contra e 4 abstenções, o acordo, assinado em 17 de janeiro em Assunção, concluiu sua tramitação na Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira(13).

Estima-se que o tratado Mercosul-UE chegue ao Senado em duas semanas para aprovação final.

Se esses prazos forem cumpridos, a Argentina se tornará o primeiro país a ratificar o acordo. O acordo comercial cria a maior zona de livre comércio do mundo, abrangendo os 27 Estados-membros da UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — um universo de 700 milhões de pessoas. O pacto gerou resistência em diversos países europeus, principalmente na França, devido ao seu impacto nos setores agrícola e pecuário.