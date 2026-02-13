Bangladesh: Partido Nacionalista reivindica vitória em eleições

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) reivindicou nesta sexta-feira (13) a vitória nas primeiras eleições parlamentares realizadas no país desde a revolta de 2024. Em publicação no X, o BNP disse ter garantido cadeiras suficientes no Parlamento para montar um gabinete sem precisar recorrer à negociação de uma coalizão. Já o Partido Islâmico (PI) levantou preocupações sobre o atraso na apuração. A contagem final ainda não foi anunciada pela Comissão Eleitoral de Bangladesh.

O BNP é liderado por Tarique Rahman, de 60 anos, que retornou a Bangladesh em dezembro após 17 anos de autoexílio em Londres. Rahman é filho da ex-primeira-ministra Khaleda Zia, que morreu no fim do ano passado. Se confirmada a vitória do BNP, Rahman assumirá o cargo de primeiro-ministro.