Ataques russos deixam 30% das escolas de Kiev sem aquecimento, afirmam autoridades municipais

Cerca de 30% das escolas da capital da Ucrânia ficaram sem aquecimento após os ataques russos contra a rede energética, informaram nesta sexta-feira (13) as autoridades de Kiev. Moscou realizou nos últimos meses uma série de ataques massivos com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia, provocando extensos cortes de eletricidade, água e aquecimento.

Os ataques ocorrem em um momento de temperaturas especialmente geladas na Ucrânia, que durante o inverno chegaram a cair até -20°C.

Após os bombardeios, 315 escolas e jardins de infância em Kiev "ficaram sem aquecimento", indicaram as autoridades municipais. Esse número equivale a "mais de 30% de todas as instituições educacionais da cidade". "As escolas estão sendo temporariamente unificadas para que as crianças possam continuar com sua educação presencial", disseram as autoridades. Cerca de 110 mil alunos voltaram às aulas no início de fevereiro após as férias escolares. Alguns estudantes frequentam as aulas de forma remota.