Ataque a tiros em Tumbler Ridge, no Canadá: vítimas da tragédia tinham entre 12 e 39 anos

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP, na sigla em inglês) divulgou na quinta-feira, 12, os nomes e as idades das vítimas do ataque a tiros ocorrido no início da semana na comunidade de Tumbler Ridge. Além das identidades, as autoridades também compartilharam depoimentos de familiares para homenagear as vidas perdidas. "A RCMP está facilitando a divulgação desses materiais para apoiar o processo de luto e ajudar a comunidade a seguir em frente unida", informou a corporação em comunicado.

Segundo a RCMP, as vítimas são:

Abel Mwansa, de 12 anos Filho de imigrantes da Zâmbia, Abel foi morto um mês antes de completar 13 anos. Em publicação no Facebook, o pai do menino, que tem o mesmo nome do filho, relatou a última conversa entre os dois. "Ele saiu de casa no dia 10 de fevereiro de 2026 dizendo: 'Quando o papai voltar do trabalho, diga a ele para ir me buscar na igreja. Vou participar de uma reunião de jovens', pois ele amava o Senhor. Pegou a mochila às 8h20 e foi para a escola", escreveu.

"Não sabia que meu filho seria baleado como um cão abandonado, assassinado a sangue-frio", afirmou. "Essa dor é a mais profunda de todas." Segundo o pai, Abel sonhava em ser engenheiro ou cientista. "Se eu tivesse o poder de dar vida, teria trazido você de volta, junto com os outros que foram mortos ao seu lado", escreveu. Ezequiel Schofield, de 13 anos

Ezequiel era atacante de um time juvenil de hóquei em Tumbler Ridge, de acordo com o jornal The Globe and Mail. "Tudo parece tão surreal. As lágrimas não param de rolar", escreveu o avô do menino, Peter Schofield, em publicação no Facebook. "Tantas vidas jovens foram interrompidas de forma tão desnecessária. Nossos corações estão partidos não só por Ezequiel, mas por todas as famílias afetadas por essa tragédia." Kylie Smith, de 12 anos

Kylie foi descrita pela família como uma artista talentosa que sonhava em estudar arte em Toronto. Em entrevista ao jornal The New York Times, o pai da menina, Lance Younge, contou que ela e o irmão foram juntos para a escola na terça-feira, como faziam todos os dias. O menino conseguiu se esconder em um armário de serviço, mas Kylie não. Ele enviou uma mensagem aos pais para contar o que havia ocorrido e dizer que não sabia onde a irmã estava. Segundo Younge, foram necessárias horas até a confirmação de que a filha estava entre as vítimas fatais. "Descanse em paz, querida, nossa família nunca mais será a mesma sem você", disseram os familiares em nota divulgada pela RCMP.