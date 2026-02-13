Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após reunião no 'Formato de Berlim', Zelenski diz que foco foi setor energético e reconstrução

Após reunião no 'Formato de Berlim', Zelenski diz que foco foi setor energético e reconstrução

A guerra da Ucrânia contra a Rússia foi tema de uma série de discussões e comentários na Conferência da Munique, com destaque para a reunião convocada pela chanceler alemão, Friedrich Merz, no chamado Formato de Berlim. Após o encontro, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, apontou que o foco principal foi a situação do setor energético e a reconstrução do país.

"A Ucrânia irá preparar e enviar aos parceiros uma lista de necessidades para apoiar a nossa infraestrutura energética e as nossas capacidades militares. Também foi dada atenção às garantias de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa", escreveu na rede social X.

"Os ucranianos, juntamente com todos os outros europeus, devem sentir-se seguros quanto ao seu futuro e convictos de que a agressão russa nunca mais ocorrerá. Agradeço aos nossos parceiros que compreendem esta situação e que nos ajudam. Alinhamos as nossas posições, coordenamos os próximos passos e acordamos novos contatos no âmbito mais alargado", disse.

O presidente do Conselho Europeu escreveu em uma postagem na mesma rede social: "saudamos todos os esforços para alcançar uma paz sustentável. O recente acordo para a troca de prisioneiros é um passo importante nessa direção. O objetivo da UE é continuar a fortalecer a Ucrânia à medida que avançamos rumo à paz. Continuaremos a prestar um apoio abrangente à Ucrânia - político, militar e financeiro - bem como apoio à adesão da Ucrânia à UE".

Em um painel, tratando do tema, o senador norte-americano Lindsey Graham afirmou: "Quero fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia. Quero que os EUA forneçam mísseis Tomahawk para atingir e danificar a infraestrutura da qual Putin depende para construir drones e todas as outras coisas. Quero mudar a equação militar."

