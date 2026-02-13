Após reunião no 'Formato de Berlim', Zelenski diz que foco foi setor energético e reconstrução

A guerra da Ucrânia contra a Rússia foi tema de uma série de discussões e comentários na Conferência da Munique, com destaque para a reunião convocada pela chanceler alemão, Friedrich Merz, no chamado Formato de Berlim. Após o encontro, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, apontou que o foco principal foi a situação do setor energético e a reconstrução do país. "A Ucrânia irá preparar e enviar aos parceiros uma lista de necessidades para apoiar a nossa infraestrutura energética e as nossas capacidades militares. Também foi dada atenção às garantias de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa", escreveu na rede social X.

"Os ucranianos, juntamente com todos os outros europeus, devem sentir-se seguros quanto ao seu futuro e convictos de que a agressão russa nunca mais ocorrerá. Agradeço aos nossos parceiros que compreendem esta situação e que nos ajudam. Alinhamos as nossas posições, coordenamos os próximos passos e acordamos novos contatos no âmbito mais alargado", disse.