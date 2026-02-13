Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIEA vê como 'possível', mas 'terrivelmente difícil' um acordo com Irã sobre inspeções

Autor AFP
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, considera "possível", mas "terrivelmente difícil", que a agência alcance um acordo com o Irã sobre a inspeção de seu programa nuclear.

Grossi afirmou na Conferência de Segurança de Munique que os inspetores retornaram ao Irã após os bombardeios das forças israelenses e americanas no ano passado, mas que não puderam visitar nenhuma das instalações que foram alvo dos ataques.

Os Estados Unidos posicionaram porta-aviões no Oriente Médio e, segundo a imprensa americana, mais poderão chegar à região dentro de duas semanas.

A tensão vem aumentando depois de o presidente americano, Donald Trump, ter deixado no ar a possibilidade de novas operações militares.

Grossi disse que o diálogo com o Irã desde o retorno dos inspetores no ano passado tem sido "imperfeito, complicado e extremamente difícil".

Para ele, é "completamente possível", mas "terrivelmente difícil" chegar a um acordo com Teerã para visitar os locais atacados.

"A grande questão do momento é como definir estes passos para o futuro. E sabemos perfeitamente bem o que é preciso verificar e como verificá-lo", afirmou.

Os Estados Unidos têm mantido conversas com funcionários iranianos nas últimas semanas, mas o Irão negou o acesso às principais instalações nucleares que foram atacadas em junho de 2025.

Em novembro, afirmaram que as visitas devem enquadrar-se em um novo acordo.

