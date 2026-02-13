AIEA/Grossi: acordo com Irã sobre inspeções nucleares é possível, mas 'terrivelmente difícil'

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira, 13, que alcançar um acordo com o Irã sobre inspeções de suas instalações de processamento é possível, mas "terrivelmente difícil".

"Isso é absolutamente possível, e é terrivelmente difícil, mas é tecnicamente e politicamente até viável", pontuou.