Advogada do Goldman Sachs se demite após mensagens revelarem ligação com Jeffrey Epstein

Kathy Ruemmler, a principal advogada banco de investimentos Goldman Sachs e ex-conselheira do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, pediu demissão na quinta-feira, 12, após a revelação de uma troca de mensagens com o pedófilo Jeffrey Epstein.

Nos e-mails, Ruemmler trata Epstein como um "irmão mais velho" e minimiza os crimes do pedófilo, que morreu na cadeia em 2019.