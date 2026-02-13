Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Advogada do Goldman Sachs se demite após mensagens revelarem ligação com Jeffrey Epstein

Kathy Ruemmler, a principal advogada banco de investimentos Goldman Sachs e ex-conselheira do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, pediu demissão na quinta-feira, 12, após a revelação de uma troca de mensagens com o pedófilo Jeffrey Epstein.

Nos e-mails, Ruemmler trata Epstein como um "irmão mais velho" e minimiza os crimes do pedófilo, que morreu na cadeia em 2019.

Até anunciar a renúncia ao cargo que ocupava desde 2020, a advogada repetidamente tentou se distanciar do escândalo. Em declarações recentes, Ruemmler chamou Epstein de "monstro". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

