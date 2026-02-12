WhatsApp e Telegram enfrentam bloqueios e restrições na Rússia

A Rússia confirmou, nesta quinta-feira (12), o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp após as restrições anunciadas no início da semana contra o Telegram por descumprimento da legislação. Nos últimos anos, as autoridades russas ampliaram medidas que restringem a liberdade de expressão na internet e limitam o uso de aplicativos estrangeiros, no contexto de repressão contra redes sociais não russas.

- Acusadas de violar a lei -

O WhatsApp, que afirma ter mais de 100 milhões de usuários na Rússia, denunciou na noite desta quarta-feira uma tentativa das autoridades de "bloquear completamente o aplicativo". O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, confirmou o bloqueio na quinta-feira "devido à relutância da empresa em respeitar a lei russa". A agência russa de fiscalização das telecomunicações, Roskomnadzor, também anunciou no início da semana "restrições progressivas" contra o Telegram.

Anteriormente, o órgão acusou WhatsApp e Telegram, muito populares na Rússia, de serem utilizados para golpes e para "objetivos criminosos e terroristas". As chamadas de voz já haviam sido bloqueadas em ambos os aplicativos em agosto de 2025. - Driblar a censura com VPN -

As restrições ao Telegram foram criticadas por analistas militares russos, que temem perda de influência da narrativa pró-Kremlin no cenário informativo global. O Telegram é o principal canal de divulgação de muitos grupos militantes pró-Kremlin, representantes das autoridades e unidades militares. O aplicativo também é amplamente utilizado pela população ucraniana, em meio à guerra entre Ucrânia e Rússia. Caso o bloqueio total de WhatsApp e Telegram se confirme, os usuários ainda poderão contornar a censura com ferramentas como VPN, embora uma lei recente proíba a promoção desses serviços.

Com o uso de VPN, russos, inclusive figuras pró-Kremlin, continuam acessando redes sociais e plataformas proibidas no país, como Facebook e Instagram, do grupo americano Meta, também proprietário do WhatsApp. Ambas foram declaradas "extremistas" e bloqueadas em 2022. O YouTube está bloqueado desde 2024. Nikita Nagornyy, campeão olímpico de ginástica e ex-dirigente de um movimento juvenil patriótico criado pelo Ministério da Defesa russo, continua publicando no Instagram, onde tem 915.000 seguidores. - MAX, aplicativo russo sem criptografia -