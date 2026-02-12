Wall Street fecha em baixa à espera dos números de inflação nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em forte baixa nesta quinta-feira (12), à espera dos novos números de inflação nos Estados Unidos. O índice Dow Jones Industrial caiu 1,34%, o tecnológico Nasdaq recuou 2,03% e índice amplo S&P 500 fechou em baixa de 1,57%.

Apesar do desempenho ruim no fechamento, o mercado abriu o pregão com números positivos.

"Nos dois últimos dias, as ações subiram na abertura antes de caírem com força, já que as expectativas frustradas sobre a inteligência artificial coincidiram com relatórios econômicos pouco animadores", indicou José Torres, da Interactive Brokers. O último indicador recebido pelo mercado foi o da queda nas vendas de casas usadas em janeiro nos Estados Unidos, mesmo com uma melhora de poder aquisitivo dos compradores, de acordo com o informe mensal da Associação Nacional de Agentes Imobiliários (NAR, na sigla em inglês). A fragilidade neste e em outros dados, como o do mercado de trabalho americano, combinada com os comentários de funcionários do Federal Reserve (Fed, banco central), que defendem a manutenção dos juros, "não é promissora para os lucros" e afeta as cotações, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.