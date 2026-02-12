Viaduto desaba após tempestades em Portugal

Um viaduto de uma rodovia de Portugal que liga Lisboa à cidade do Porto desabou parcialmente na quarta-feira (11), após as tempestades e inundações repentinas que afetaram o país, sem provocar vítimas. "A velocidade e a força da água (...) esta é uma situação absolutamente anormal", declarou o ministro português da Infraestrutura, Miguel Pinto Luz, que visitou o local na noite de quarta-feira.

O acidente não deixou feridos, segundo o ministro.

Miguel Pinto Luz afirmou que provavelmente serão necessárias "semanas para que a infraestrutura volte a estar operacional". O trecho da rodovia com o viaduto estava fechado ao trânsito nos dois sentidos devido à ruptura parcial de um dique ao final da tarde de quarta-feira. O desabamento aconteceu algumas horas mais tarde.

Portugal foi afetado por tempestades intensas nas últimas duas semanas, com danos significativos às infraestruturas do país. Também na quarta-feira, um trem descarrilou perto da cidade de Abrantes, no centro do país, depois de colidir com escombros que caíram na via. Ninguém ficou ferido, mas várias linhas ferroviárias continuam suspensas. Após a passagem das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, Portugal voltou ao estado de alerta devido ao risco de inundações repentinas provocadas por chuvas intensas.