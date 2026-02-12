Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ventos fortes deixam vários feridos na Catalunha

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os ventos fortes que atingiram o norte e nordeste da Espanha nesta quinta-feira (12) deixaram três pessoas gravemente feridas na Catalunha, onde as autoridades haviam recomendado aos moradores que restringissem a circulação até que a tempestade começasse a diminuir no início da tarde. 

A tempestade, que atingiu seu pico nas primeiras horas do dia, trouxe ventos de até 105 km/h para o porto de Barcelona e provocou inúmeras ligações para os serviços de emergência, principalmente devido à queda de árvores, muros e mobiliário urbano, segundo a Defesa Civil da Catalunha. 

"No total, 86 pessoas precisaram de atendimento médico e 34 foram levadas para diferentes hospitais. Destas, duas estão em estado grave e uma em estado crítico", informou o serviço em um comunicado.

Este episódio de ventos foi considerado "excepcional" para a cidade de Barcelona e sua região metropolitana, como enfatizou o diretor do serviço meteorológico catalão, Sarai Sarroca. 

Os fortes ventos também causaram o cancelamento de 101 voos e o desvio de outros 10 no Aeroporto de Barcelona-El Prat, segundo a operadora aeroportuária Aena, além de interrupções em algumas estradas e linhas férreas, principalmente devido à queda de árvores e outros objetos nos trilhos. 

Considerando a previsão do tempo, as autoridades desta região de oito milhões de habitantes emitiram um alerta aos moradores na tarde de quarta-feira, avisando sobre o perigo no dia seguinte.

