Ventos fortes deixam vários feridos na Catalunha

Os ventos fortes que atingiram o norte e nordeste da Espanha nesta quinta-feira (12) deixaram três pessoas gravemente feridas na Catalunha, onde as autoridades haviam recomendado aos moradores que restringissem a circulação até que a tempestade começasse a diminuir no início da tarde. A tempestade, que atingiu seu pico nas primeiras horas do dia, trouxe ventos de até 105 km/h para o porto de Barcelona e provocou inúmeras ligações para os serviços de emergência, principalmente devido à queda de árvores, muros e mobiliário urbano, segundo a Defesa Civil da Catalunha.

"No total, 86 pessoas precisaram de atendimento médico e 34 foram levadas para diferentes hospitais. Destas, duas estão em estado grave e uma em estado crítico", informou o serviço em um comunicado.